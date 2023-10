Univid reagerer på Oslo Børs-stryking – vil anke vedtaket

– Oslo Børs finner at Univid ASA ikke tilfredsstiller kravene for opptak til handel og anser selskapet for å ikke være egnet for fortsatt notering, skrev Oslo Børs i en børsmelding fredag.Fristen for å sende inn klage er satt til 10. november 2023. Univid vil fortløpende holde markedet orientert om eventuelle oppdateringer under klagebehandlingen, står det i meldingen.

– Jeg tror at når alle relevante fakta og vårt syn på gjeldende regler og forskrifter legges fram for børsklagenemnda, vil vedtaket fra Oslo Børs bli omgjort, sier Univid-styreleder Thomas Christensen i meldingen.Styret i Univid har søndag holdt et styremøte for å avgjøre hvordan de skal gå frem etter meldingen som kom fredag.

Styreleder Christensen sier til E24 søndag kveld at det har vært noen tøffe dager, etter at meldingen kom.– Selskapet er frarøvet muligheten til å gi tilbakemelding til børsen om vedtaket de var i ferd med å fatte og bakgrunn for vedtaket. Vi mener børsen avviker fra tidligere praksis, skriver han i en e-post til E24. headtopics.com

– Vi har mottatt henvendelser fra selskaper som fortsatt ser på Univid som en attraktiv partner i en virksomhetssammenslåing etter at strykning ble offentliggjort, skriver han.– Vi tror at vedtaket enten blir reversert når børsen får alle fakta, eller at vi vinner frem med klage.

