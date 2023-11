United-spillerne slaktes etter ny katastrofekamp:

Manchester United slet stort i møte med Newcastle. Kampen var en av flere i rekken over svake opptredener den siste tiden. – Dette har vært rotete, det har ikke vært mye flyt. Det er lite som henger i hop for Erik ten Hags Manchester United, mente Viaplays kommentatorduo Eiving Bisgaard Sundet og Tor Ole Skullerud.– Står og soverDet var Miguel Almirón og Lewis Hall som sørget for at det sto 2–0 til Newcastle til pause.

Førstnevnte leverte en praktscoring etter at Tino Livramento kjempet seg oppover i banen og forbi samtlige United-spillere. Deriblant Diego Dalot, som virket å bli overrasket da Newcastle-angrepet kom.

– Han står og sover. Det ser ikke ut som han oppfatter at det kommer et løp bak ryggen. Ten Hag rister på hodet. Det der skal ikke være mulig, sa Skullerud.Første omgang var utvilsomt en svak opptreden for gjestene. Lokalavisen Manchester Evening News, som dekker klubben tett, slaktet nær samtlige spillere på sin børs. Det gjorde de etter de første 45.

På en skal fra én til ti, havnet både Anthony Martial og Diogo Dalot på karakteren to. Sistnevntes opptreden ble beskrevet som «et mareritt». – United-skuta er lekk. Den er fullstendig lekk, sa Bisgaard Sundet like før spillerne gikk i garderoben for hvilen.

Scoret igjenEtter pausen gjorde ten Hag flere bytter og laget så hakket mer energiske ut enn hva de gjorde i første halvdel. Spillerne skulle imidlertid straks få nok et mål imot.

