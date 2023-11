United-spillerne fikk kjenne på Ten Hags vrede etter den pinlige kampen mot City

Etter dette skal det ha kommet en heftig skyllebøtte fra Ten Hag for den slette innsatsen som startet etter landslagspausen. Tredje fase av straffen skal ha vært bortfall av en bonusdag uten trening på tirsdag. Hele troppen skal ha blitt kalt inn for å diskutere det som skjedde på Old Trafford 48 timer tidligere.Så ble det hele avsluttet med hjemmelekse, der hver spiller fikk en video av egne prestasjoner for å vise hva de gjorde feil mot City. Se, lær og «don’t dare do it again».

Høres ut som en rett og rimelig reaksjon, men sies ikke noe om hvilken straff Erik ten Hag ga seg selv…

