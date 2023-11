United-drakter skaper overskrifter: – Spillerne klager

Kampen mot Sheffield United skal ha vært dråpen som fikk det til å renne over for kameruneren, som deretter angivelig har spilt med en kopi av den offisielle drakten. Den trange keeperdrakten kan ha kommet som en konsekvens av at David De Gea forrige sesong skal ha gitt beskjed om at drakten hans var for stor.

For utespillerne er de først og fremst strømpene som skal være problemet. Etter 0-2-tapet mot Tottenham har det blitt tatt i bruk en annen type strømpe, som en midlertidig løsning. Manchester United har fått en skuffende start på sesongen under Erik ten Hags ledelse og ligger på åttendeplass i Premier League med fem seirer og fem tap.

Onsdag er Newcastle motstander i ligacupen på Old Trafford, mens Fulham er motstander på bortebane lørdag.

