Unik kjærlighetshistorie: Oskar og Meira vil gifte seg på nytt

Den uvanlige kjærlighetshistorien er brettet ut i svenske «Love is blind» på Netflix. For mens andre av realityparene siden har valgt å gå hver til sitt, endte Oskar og Meira opp med å si ja til hverandre under TV-vielsen. Nå – ett år senere – er paret fortsatt like forelsket. Og de vil gifte seg på nytt – denne gangen med mer tradisjonelle rammer og et stort antall venner og slektninger på gjestelisten. – Dette er noe Oskar og jeg snakket om allerede i fjor, sier Meira til Expressen.

De kunngjorde nyheten i sosiale medier for en uke siden, men nå røper de flere detaljer. – Vi har jo veldig store familier, begge to. Og veldig mange venner. Vi har begge hele tiden hatt en drøm om en stor fest, og å gjøre det på den måten vi er vant med, forklarer hun. Da «Love is blind» gikk på lufta i januar, hadde det i virkeligheten gått åtte måneder siden TV-innspillingen og bryllupet

