UNICEF mottar 25 millioner NOK for arbeidet sitt for barn i Gaza

07.11.2023 21:10:00 Regjeringen 1 min.

Finansieringen er en del av Norges bidrag på 200 millioner NOK til humanitære tiltak i Gaza. Innskuddet av nye frø fra Ghanas genbank er et viktig skritt mot å sikre langsiktig beskyttelse av landets viktigste matavlinger. Budsjettet for 2024 gir sikkerhet og muligheter for mennesker og bedrifter over hele Norge. Det er økte utgifter på flere områder på grunn av krig i Europa, et rekordhøyt antall flyktninger og høyere priser. Regjeringens prioriteringer er gode offentlige tjenester og støtte til de mest sårbare, sammen med sikkerhet og stabilitet. Norge vil bidra til å hjelpe Ukraina og ukrainske flyktninger. Regjeringen vil fortsette å gjennomføre den grønne overgangen og iverksette tiltak for å nå våre klimamål. Russland invaderte Ukraina den 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og dens konsekvenser for Norge.