«Ungkaren»: Måtte oppsøke psykolog etter TV-deltakelse

I løpet av «Ungkaren»-deltakelsen har Hima vært åpen om at det var vanskelig å komme inn i villaen så langt inn i innspillingen.Ifølge 27-åringen fikk hun blandende følelser da hun sjekket inn i villaen, noe som resulterte i at hun ikke følte seg helt velkommen.

– Folk mente at jeg hadde dårlige verdier. Og jeg skjønner at man skal ta ting med en klype salt, men da begynte jeg å grine. Jeg ville ikke vise jentene at jeg var svak, men da klarte jeg ikke å holde meg lengre.Men til slutt sprakk det.

– Jeg har gått til psykolog lenge, men etter «Ungkaren» trengte jeg å snakke om akkurat dette, på grunn av at jeg ikke skjønte hvorfor jeg ble utestengt av noen i voksen alder. – Og produksjonen var klar over at Helene hadde litt problemer med å komme seg inn i gruppa, sier Svihus til God kveld Norge.

– Men det var ikke sånn at Helene var helt utenfor. Som vi ser i programmene, hadde hun flere av jentene på sin side, men vi har forståelse for at Helene syntes situasjonen var vanskelig, uttaler Svihus.

