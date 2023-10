«Ungkaren»-deltaker røper «hemmelig» møte: – Useriøst og dritt lei

Det er ikke ukjent at «Ungkaren»-frierne har vært skuffet over dating-konseptet, ei heller at de har vært usikre på hvilke intensjoner ungkar, Alexander Lund (30) har med deltakelsen sin.

23-åringen forteller til Nettavisen at hun skal ha kommet med et sterkt ønske til produksjonen om å få reise hjem, da hun følte konseptet hadde mistet sin betydning. – Jeg gikk rundt der i flere dager og uttrykte at jeg ville hjem og var dritt lei av opplegget. Det er det derimot ikke noe tegn til i episoden, sier hun og referer til onsdagens episode fra forrige uke.

– Det er flere ting som jeg sa på og flere poeng som jeg ville få fram som jeg føler ikke ble tilfredsstilt når jeg så episoden. Jeg syntes det var veldig rart hvordan de løste det, sier hun og fortsetter: headtopics.com

Flere mistet motivasjonenÅrsaken til at Sollund ønsket å trekke seg, var fordi hun ikke ønsket å date Alexander Lund lenger. Hun mener også at produksjonen bevisst har utelatt kritikk mot ungkaren, og at de fremstiller han annerledes enn realiteten.

– Jeg syntes det ble veldig useriøst da det åpenbart var mye som ikke stemte med Alexander. Det kom fram veldig mange rykter som viste seg etter hvert å stemme. Da følte jeg at det ble ekstremt unaturlig for meg å kjempe mot noe jeg absolutt ikke ville ha, sier 23-åringen.De siste ukene har det dukket opp flere detaljer rundt ungkarens tidligere liv som frierne har reagert på. headtopics.com

– Dette betyr at produksjonen dessverre får mindre tid til å ta med alt materialet fra jentene, selv om de alle byr på seg selv på beste vis, legger han til.

