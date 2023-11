Ungdommer med utenlandsk bakgrunn involvert i machete-angrep på Oslo S

En eller flere personer skal ha vært i besittelse av machete. – En person er lettere skadet, kutt i finger. Vi søker etter alle parter og forsøker å få oversikt over hendelsen, skriver politiet. I en oppdatering skriver politiet at de har kontroll på en rekke personer og de har tatt beslag i en machete.– Det var to gjenger som braket sammen, heldigvis ble ingen tilfeldig forbipasserende skadet, det er forholdsvis mange reisende på Oslo S nå.

Da VG snakker med Stokkli tidlig søndag morgen sier han at ingen flere er pågrepet, og det er opprettet sak. Han sier det er gjort nok et funn som de knytter til hendelsen.De involverte var ungdommer med utenlandsk bakgrunn i 16-18 årsalderen

