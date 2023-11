Ung fotballspiller kan bli tatt ut på A-landslaget igjen

– Konkurransen her er tøff, for hver eneste spiller er på et skyhøyt nivå. Men det er første gang (i hans karriere) at han trener med førstelaget hver eneste dag. Han må fortsette med det, lære, være positiv, det er ingen tvil. Til slutt er det minuttene jeg gir og prestasjonene hans som dikterer fremtiden hans. Men jeg har vært veldig, veldig fornøyd fra hans første dag med oss

.Deretter ble han vist mye tillit ved å få komme inn og spille en hel omgang i en ligakamp Manchester City slet i,Men siden har det vært svært stille fra den unge, lovende og driblesterke City-unggutten. En rekke City-stjerner har returnert fra skade, og Bobb har ikke fått noen innhopp de siste fem kampene for klubblaget.Da VG snakket med Solbakken sist uke, svarte han at han måtte ringe storklubben for å få vite mer om situasjonen til Bobb. Han sa også at han skal legge en kabal med U21-landslagstrener Jan Peder Jalland, ettersom Bobb er aktuell for å bli med også i den troppen.– Jeg har fått en rapport. Det handlet om å få et helhetsbilde av Oscars hverdag. Det blir en totalvurdering. Men det er ikke umulig at han blir tatt ut på A-landslaget igjen, nei, sier Solbakken.– Fordelen til Oscar er at han trener med noen av verdens beste spillere hver dag. Minuset er at når de kommer tilbake fra skader, så blir det trangere om spilletiden, sier landslagssjefen

