Ulvejakt og sabotasje

– Ulvejakta er lovlig. De som forsøker å stanse jakta med sabotasje og hærverk, setter seg selv over både Stortinget, regjeringen og Høyesterett, sier Fredrick Bjerke, ulvejeger og Sp-politiker.– Det er helt greit å protestere mot ulvejakta, men det er en forskjell på det og å drive med sabotasje og hærverk. Hærverk, slik som det vi har opplevd under ulvejakta i år, mener jeg er å regne som organisert kriminalitet, fortsetter Bjerke.

om dyrevernaktivister som var blitt pågrepet, siktet for skadeverk og bøtelagt av politiet, etter å revet ned flaggliner under lisensfellingen av ulv i Rømskog i Akershus.«Slike liner er et fremmedelement i naturen som ulven reagerer skarpt på og som den nødig vil krysse», står det å lese i «Veileder for gjennomføring av fellingsoppdrag» fra Miljødirektoratet/Statens naturoppsy





