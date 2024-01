Ukrayna'ya yardım sözü veren AB ve NATO, Rusya'ya yardım eden Kuzey Kore ve İran

Mens Ukraina skriker etter luftvernsmissiler og artilleriammunisjon fra sine partenere i EU og Nato, fôres Russland med ammunisjon fra sine to nærmeste partnere: Nord-Korea og Iran. For i 2023 produserte Nord-Korea alene mer artillerigranater til russerne enn det hele EU klarte å gi til Ukraina. I mars 2023 satte EU mål om å levere én million artillerigranater ti Ukraina innen mars i år. I November måtte de derimot innse et rungende nederlag.

I desember skrev Reuters at de ikke hadde klart å skaffe mer enn 480.000 enheter ammunisjon, altså litt under halvparten av hva som var lovet. Av disse, skal kun 300.000 være på plass i Ukraina, ifølge France24.com. Til sammenligning leverte Nord-Korea alene 350.000 artillerigranater til Russland, ifølge Det internasjonale instittutet for strategiske studier (IISS





Nettavisen » / 🏆 1. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.