Ukrainsk forsvarstopp: Krigen i ny fase

Samtidig advarer Zaluzjnyj at en slik stillstand kan være til fordel for Russland, ved at de får bygget opp sine militære styrker igjen. Til The Economist sier Zaluzjnyj at Ukraina har behov for tilgang til ytterligere militært materiell og teknologi, særlig i lufta, for å bryte ut av denne nye «fasen», skriver dansk TV 2.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

