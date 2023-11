Ukrainas jernmann innrømmer: – Falt dramatisk

Tirsdag, 616 dager siden krigen startet, har Zaluznyj publisert en lengre kronikk i The Economist hvor han beskriver Ukrainas vansker på slagmarken og ønsker for fremtiden. Videre trekker han frem elektronisk krigføring og sier det foregår en intens krig i skyene, blant droner og anti-drone-våpen. Han skriver at virkningen av de mindre avanserte vestlige våpnene Ukraina har fått, har falt dramatisk.

– Vi hadde begrenset og utdatert utstyr for minerydding i starten av krigen. Men selv vestlige forsyninger, som norske minerydder-panservogner og rakettdrevne minerensingsenheter, har vist seg utilstrekkelige med tanke på omfanget av russiske mineryddingsfelt, som strekker seg tilbake 20 kilometer noen steder, skriver han.

Palle Ydstebø, oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, kommenterer Zaluznyjs kronikk på X.

