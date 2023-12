Ukraina trenger støtte

Zelenskyj er sliten, krigen går dårlig, det er fortsatt omfattende korrupsjon i Ukraina og det er rivninger mellom topplederne i landet. Så hvorfor skal vi egentlig bry oss? Er ikke videre støtte til Ukraina bare som å helle penger ned i et stort hull, et mislykket tapsprosjekt? Mismotet brer seg ikke kun langs frontene i Ukraina, men også hos landets tidligere så sterke støttespillere i USA og Europa.

Men det er akkurat nå Ukraina trenger aller mest støtte, både militært, materielt og ikke minst moralsk. Les også En venn i nød har landet i Norge Det utmattede og sønderskutte landet er i kanskje like stor fare for kollaps som etter den russiske storinvasjonen i februar 2022. Nå trenger Ukraina å vite at det demokratiske regimet har utholdende, sterke – og helst veldig rike venne





