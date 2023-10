Uendret gjeldsvekst i norske husholdninger

Mandag morgen legger SSB frem nye tall for gjeldsveksten her til lands. Den viser at veksten i husholdningenes gjeld endte på 3,7 prosent i september. Det er samme nivå som måneden før.– Det mest overraskende med utviklingen i husholdningenes gjeld er kanskje hvor stabil den er. Tolvmånedersveksten i gjelden er uendret på 3,7 prosent for fjerde måned på rad.

Statistikkbyrået gjør et poeng ut av at rentenivået ganske tydelig har påvirket gjeldsveksten i perioden etter 2020 og frem til i dag. Koronapandemien hadde skyllet over markedene og renten ble satt ned til null i 2020. Året etter begynte rentehoppene og siden er renten blitt hevet til 4,25 prosent.

«Samtidig ser vi at gjeldsveksten for husholdningene fortsatt er relativt stabil på tross av den kraftige veksten i rentenivået. Dette viser at kredittveksten for husholdningene avhenger av flere faktorer enn kun rentenivået. Ikke minst vil forventningene til den fremtidige utviklingen i boligmarkedet ha innvirkning på gjeldsopptaket», skriver SSB.Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. headtopics.com

– Foreløpig uendret trusselnivå i NorgeI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Foreløpig uendret trusselnivå i NorgeSituasjonen i Midtøsten har ikke påvirket trusselnivået her i Norge, opplyser PST til TV 2. Les mer ⮕

Tull med tall drukner jordbruket i gjeldFor bønder gir det ikke mening å snakke om klimatilpasning når det knapt går rundt økonomisk. Les mer ⮕

Bjarte Myrhol: Tar over norsk klubb:Bjarte Myrhol blir ny hovedtrener for Runar. Les mer ⮕

Norsk verdensmusikk på sitt mest eventyrligeNorsk verdensmusikk på sitt mest eventyrlige Les mer ⮕

Norsk spiller etter lagkameratens kollaps: – Livet er veldig skjørtKampen mellom AZ Alkmaar og Nijmegen i Nederland ble avbrutt etter at Bas Dost (34) falt om og ble liggende tilsynelatende livløs. Norske Lars Olden Larsen opplevde det hele fra nært hold. Les mer ⮕