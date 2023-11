UD til TV 2: Ingen norske statsborgere slipper ut av Gaza i dag

En talsmann for militærjuntaen som har makten i Myanmar, sa onsdag kveld at «administrative organisasjoner og sikkerhetsorganisasjoner» ikke lenger er til stede i Chinshwehaw. I delstaten Shan pågår bygging av en jernbane til flere titalls milliarder kroner som en del av Kinas belte og vei-satsing.

– Det er såpeglatt på stedet og veien er helt stengt. Det er store materielle skader. Begge kjøretøyene trenger berging, sier brannmester Jardar Aftret.Etter mandagens trafikkaos er det ventet nye trafikale utfordringer med et nytt, kraftig snøfall på Østlandet torsdag.

Snøen har allerede lagt seg på flere veier, og Brunæs oppfordrer de som ikke har lagt om til vinterdekk om å la bilen stå. Også fredag morgen kan det bli glatt på veiene. Da stiger temperaturene og snøen går over til regn.

Flyselskapet Norwegian har lagt fram sitt resultat for tredje kvartal. De hadde et driftsresultat på 2,17 milliarder kroner.Begge tall er en kraftig oppgang fra samme tid i fjor. Da var driftsresultatet 1 milliard kroner og resultat før skatt 910 millioner kroner, skriverFem ukrainske droner er skutt ned over Krim-halvøya og Svartehavet, ifølge russiske myndigheter.

Vegvesenet opplyste først at veien ville holdes stengt frem til klokken 10 torsdag, og at det ville bli tatt ny vurdering etter dette. Det drives det altså kolonnekjøring. Natt til torsdag oppstod det brann i et hus i Kvinesdal kommune. Da nødetater ankom stedet, var huset overtent.

