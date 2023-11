UD: Fortsatt uklart når nordmenn kan forlate Gaza

UD forsøker å sende meldinger til norske borgere om dette, men ettersom nettet tidvis er nede, er det vanskelig å vite om meldingene når fram. – Vi vil sende ut meldinger på nytt, for å sikre at norske borgere får informasjon så snart som mulig. Dette er en svært krevende situasjon for nordmenn i Gaza og for pårørende hjemme, sier Svendsen.

