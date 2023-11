UD ber norske på Gaza om å vente

Utenriksdepartementet ber norske borgere på Gaza om å vente med å reise til grenseovergangen Rafah mot Egypt. Det melder NTB.Det er nesten tre ganger så mange som i fjor, da seks personer mistet livet.Så langt er 111 personer drept i trafikken i år. Det er 16 flere enn på samme tid i fjor. Det er 81 menn og 30 kvinner som har omkommet.

I 12 av årets dødsulykker er det to eller flere omkomne, noe som er uvanlig mange, ifølge Statens vegvesen. Det er også 16 flere dødsulykker mellom møtende biler i år enn i 2022, og møteulykker og utforkjøringer dominerer.IDF kom med uttalelsen tidlig onsdag morgen, men uten å oppgi detaljer om når og hvor de ni ble drept.

I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre.«Huset»-Youssef: Topptrent før innspilling- Det har snødd ganske tett i kveldinga og utover natta. På det meste har det lagt seg på hovedveiene, men det har blitt brøytet vekk forløpende, sier trafikkoperatør Mikael Olsen ved Vegtrafikksentralen øst.

- Det ser ut til at det skal gå greit å komme seg fram i dag, med mindre man fortsatt ikke har byttet til vinterdekk, advarer han. Torsdag er det ventet ny runde med snø på Østlandet. Nedbøren er ventet å gå over til regn utover dagen, og regnet kan fryse på bakken.

