UD ber norske borgere på Gazastripen vente med å dra til grenseovergangen Rafah

Norske myndigheter har i flere uker jobbet intenst og hatt kontinuerlig kontakt med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza. – Vi fortsetter dette arbeidet. Siden krigen startet har det kommet flere meldinger om at grenseovergangen Rafah skal åpne, skriver departementet.

Onsdag melder nyhetsbyrået Reuters at Qatar har forhandlet fram en avtale mellom Egypt, Israel og Hamas. Den skal åpne for at utlendinger og noen kritisk sårede kan forlate den beleirede Gazastripen. Avtalen er forhandlet fram med USA som koordinator, ifølge byrået. De henviser til en anonym kilde som er orientert om saken.

Hvor lenge grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen vil holdes åpen og når åpningen skal skje, er så langt ikke kjent.

