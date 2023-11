UD ber norske borgere på Gazastripen vente med å dra til grenseovergangen Rafah

– Vi fortsetter dette arbeidet. Siden krigen startet har det kommet flere meldinger om at grenseovergangen Rafah skal åpne, skriver departementet. I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre.Bortfallet av tjenestene skyldes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen er blitt frakoblet på nytt, hevder tleoperatøren, som er den største på Gazastripen, i en uttalelse på meldingstjenestenUSAs president Joe Biden og Jordans kong Abdullah har i en telefonsamtale diskutert det økende behovet for humanitær hjelp til sivile på Gazastripen.

BRYTER: Bolivias president Luis Arce (til venstre) har gjort som tidligere president Evo Morales (til høyre) og brutt de diplomatiske båndene til Israel. Israel og Bolivia gjenopptok diplomatiske forbindelser og utvidet samarbeidet seg imellom i 020. Det skjedde etter at Bolivias daværende venstreorienterte president Evo Morales i 2009 brøt båndene til Israel som følge av landets militæroperasjoner på Gazastripen.

Blinken understreket i en telefonsamtale med Israels president Isaac Herzog nødvendigheten av å gjennomføre tiltak for å redusere skade på sivile, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Washington.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på GazastripenHamas-soldater sier de har støtt sammen med israelske styrker på Gazastripen natt til tirsdag.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israel bekrefter angrep mot flyktningleir på Gazastripen: Minst 50 dreptDet israelske militæret (IDF) bekrefter at de bombet flyktningleiren Jabalia på Gazastripen tirsdag. De sier målet for angrepet var en Hamas-kommandant.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israel: Soldat frigjort fra fangenskap på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Israel/Gaza-krigenPalestinere sørger over slektninger som er drept i et israelsk angrep mot Rafah helt sør på Gazastripen. Israel har også bombet mål i Rafah helt sør på Gazastripen, selv om de ifølge israelske myndigheter skal være trygge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕