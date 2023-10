Ubeseiret! Robbie Fowler får likevel sparken

Det må ligge noe mer bak sparkingen av Liverpool legende Robbie Fowler enn resulatene på banen. Mannen som av Liverpool fans ble omtalt som «gud» er kjent for sine mange mål og skandaler.

I sommer tok Robbie Fowler over Al-Qadsiah i den saudiske andredivisjonen. Tiden siden den gang har vært svært vellykket og laget er ubeseiret i ligaen. 20 poeng av 24 mulige har vært nok til en andreplass på tabellen.Men det er ikke godt nok for klubbtoppene i Persiabukta. (Vi holder en knapp på at Robbie Fowler har gjort noe som de religiøse fanatikerne ikke liker)

Torsdag kunngjorde Al-Qadsiah at Fowler får sparken. Han erstattes av den tidligere Real Madrid-spissen Míchel, som tidligere har ledet klubber som Olympiakos, Getafe, Marseille og Sevilla. Robbie Fowler er den åttende mestscorende spilleren i Premier League-historien, med 163 mål på 379 kamper. Han er best kjent for sin tid i Liverpool, der han scoret 183 mål på totalt 369 kamper i alle turneringer. Han fikk kallenavnet “Gud” av Liverpool-fans, og er klubbens nest mestscorende spiller i Premier League.Her er noen av hans høydepunkter som spiller: headtopics.com

Han debuterte for Liverpool i 1993, og scoret fem mål i sin andre kamp mot Fulham i ligacupen. Han ble den fjerde spilleren i historien som scoret fem mål i en kamp for Liverpool. Han vant PFA Young Player of the Year to ganger på rad, i 1995 og 1996. Han ble også kåret til Europas beste unge spiller i 1995 av France Football.

Han scoret det raskeste hat-tricket i Premier League-historien, da han scoret tre mål på fire minutter og 33 sekunder mot Arsenal i 19941.

