Uavgjort mellom West Ham og Tottenham

(West Ham - Tottenham 1–1) Tottenham kunne klatret opp på Champions League-plass, men det ville seg ikke helt mot naboen West Ham.Tottenham fikk en svært god start. Etter drøyt fem minutter spilte Timo Werner gjennom Brennan Johnson på blankt mål og gjestene var i ledelsen. Men seieren glapp. Hjemmelaget, som har levert svært ustabile resultater gjennom hele sesongen, klarte å svare. Jarrod Bowen svingte en corner inn i feltet og med ryggen satte Kurt Zouma ballen i mål.

Tottenham trykket litt på i annenomgang, men klarte ikke skape de helt store sjansene. Hjemmelaget hadde også sine sjanser til å vinne, og et uavgjort-resultat var alt i alt rettferdig. Med seier ville Tottenham hatt like mange poeng som Aston Villa på den viktige fjerdeplassen, med en tomålsseier ville de gått forbi på antall scorede mål. Men en femteplass kan også gi Champions League-billett. Nå er avstanden ned til Manchester United ni poeng foran Uniteds bortekamp mot Chelsea torsda

