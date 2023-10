Uavgjort etter kjempedrama i sluttminuttene

29.10.2023 20:41:00 / Kilde: NRK Hordaland

Det endte 1–1 i kampen mellom Brann og Sandefjord. Det ble en ellevill avslutning på en herlig fotballkveld. Etter en litt halvveis første omgang ble det dramatikk i andre, da spesielt på slutten. På overtid var Brann uhyre nære et mål til, men to redninger på strek sørget for at hjemmelaget berget sitt ene poeng.