Uønsket press i Fellesforbundet: - Totalt uakseptabelt

Flere kvinnelige delegater skal ha blitt utsatt for press i forbindelse med voteringer under landsmøtet i Fellesforbundet.Det blir pekt på at det i stor grad er kvinner og unge som har blitt utsatt for press, av mer erfarne mannlige delegater.– Dette skal vi ta et kraftig oppgjør med, sier Onur Safak Johansen, faglig sekretær og som medlem av varslingsutvalget i forbundet.

– Jeg støttet mindretallsforslaget, som ikke vant frem. Da fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde tillit lenger. Han sa at jeg var kjøpt og betalt av min leder.– En i vår delegasjon. Det stemte overhodet ikke at min leder, som også støtte mindretallsinnstillingen i den saken, hadde utøvd noe press på meg. Jeg reagerte så kraftig på dette, at mye av gleden forsvant, sier kvinnen.

– Jeg sa også åpent at jeg støttet en motkandidat som tapte. Jeg visste at det betød at jeg stakk hånden inn i et vepsebol, men det var ikke lagt noen føringer i vår delegasjon og jeg stemte etter min overbevisning. headtopics.com

– Men i etterkant har jeg fått høre det: «Jeg trodde vi var enige om å gå for den andre kandidaten, har du ikke fått med deg det?»– En annen avdelingsleder i delegasjonen. Det var en klar forventning om at jeg skulle stemt det samme som de andre. Da fikk jeg en klump i magen og lurer på om det vil føre til at jeg mister muligheter videre, eksempelvis muligheten til å delta på det neste landsmøtet.

– Ja, jeg er bekymret for det. Det er et mannsdominert forbund og delegasjonene har tatt med seg kvinner og unge. Det er veldig bra. Men hvis det er slik at de tas med fordi de skal sikre et gitt flertall og presses til å være med på det og mene det samme som de andre, det er man på ville veier.– Det er en del av kulturendringene vi prøver å jobbe med i forbundet. headtopics.com

