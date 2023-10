Sist oppdatert:Helt siden 2007 har han stjålet en bit av livene våre. Og han er blitt en av verdens aller mektigste.

For meg er han en bølle, en skurk, en skatteunnasluntrer og en som river ned den norske velferdsstaten for hver dag som går. Det er på grunn av han at jobben min blir mer usikker for hver eneste dag. Det er på grunn av han at jeg har sett de aller flinkeste journalistene stå med en pappeske og rydde pulten. Det er på grunn av han at færre og færre unge klarer å lese ordentlig.

Han gjør oss ikke bare til analfabeter. Han gjør oss også til fiender, med algoritmene sine, som fremmer innlegg som gir sterke reaksjoner – fremfor refleksjoner. Han har sørget for at nyhetssaker ikke lenger kommer opp i nyhetsfeeden, og norske mediehus, som andre mediehus der ute, spiller bare med. De fortsetter å putte penger i lomma hans, og tilpasse seg hans nye regler hver dag. Fremfor å vise han ryggen, så slikker de ryggen hans. De skriver til og medDe kutter frivillig i stillinger i sin egen bedrift, og gir han mulighet til å ansatte flere i sitt konsern – mens han unndrar store mengder skatt. headtopics.com

Zuckerberg er «bare» verdens 16. rikeste mann, med en formue på «bare» 64,4 milliarder. Det er langt over halvparten av Oslo kommunes budsjett for ett år, og budsjettet for Trondheim kommune for seks år.

Han er blitt saksøkt av amerikanske IRS, for å ha unndratt skatt – blant annet fordi Facebook bruker det irske datterselskapet Facebook Holdings Limited. Dette kalles å ta en «double irish» på skurkespråket: headtopics.com

