Tyskland: Siktet etter dramatisk turistdrap

I midten av juni døde en 21 år gammel kvinne da hun ble dyttet i døden ved slottet Neuschwanstein ved byen Füssen i Tyskland.. Hennes 22 år gamle venninne forsøkte å stanse gjerningsmannen, før hun selv ble dyttet 50 meter ned en skrent. Hun ble liggende på sykehus med omfattende skader.. En 31 år gammel amerikaner er nå siktet for drap, voldtekt og drapsforsøk etter angrepet mot de amerikanske kvinnene. Det melder BBC..

Mannen er ifølge BBC mistenkt for å ha kvalt den yngre kvinnen og voldtatt henne, for så å dytte henne utfor skrenten.. - UtroligDen amerikanske turisten Eric Abneri var vitne til hendelsen. Han uttalte til nyhetsbyrået AP at gjerningsmannen hadde kloremerker i ansiktet.. Han beskriver dessuten en omfattende redningsaksjon. Den ene kvinnen ble hastet til sykehus i en luftambulanse.. - Det er helt utrolig at noen har overlevd dette.

