Tyskland: Klappjakt på maskert mann

- Vi undersøker nå om den inneholdt sprengstoff som kunne ført til en detonasjon, sier politiets talsperson til storavisa.. Overvåkingsvideoer viser at mannen løp fra stedet til fots, i retning Eschenheimer Tor.. Ber om tipsGranaten ble fraktet til Landeskriminalamt (LKA) i Wiesbaden - kriminalpolitiet i delstaten. Den skal nå undersøkes for fingeravtrykk..

