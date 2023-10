Tyske Bild: AC Milan henter inn kompisen til Jürgen Klopp

Etter å ha dedikert hjertet sitt til Liverpool, skal det få ett år uten intens banking. (foto: liverpool, twitter)

AC Milan har skjønt at det ikke holder å hente inn en Zlatan. Nå skal det satses på en velkjent suksessformel.Han har møtt Jürgen Klopps lag 13 ganger og bare tapt 2 av dem. Rangnick var den som gikk opp løypa i Bundesliga før Liverpool-manageren entret sirkuset.61-åringen har trent klubber som Hoffenheim, Schalke 04, Hannover 96 og Stuttgart.

? BILD : AC Milan offered Ralf Rangnick full powers as coach and director of sport. Ralf Rangnick would be coach, chief scout and also director of sport for Milan.

