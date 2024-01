Tysk politi etterforsker plutselig død av Hertha Berlin-president

Tysk politi har startet etterforskning etter at Hertha Berlin-president Kay Bernstein døde brått tirsdag, kun 43 år gammel. En talskvinne for politiet opplyser til nyhetsbyrået DPA at det er standard prosedyre med etterforskning når dødsårsaken ikke umiddelbart synes klar. Hertha opplyste tirsdag at klubbpresidenten døde helt uventet i en alder av 43. Bernstein hadde vært klubbens toppsjef siden juni 2022. Rune Almenning Jarstein var keeper i den tyske klubben fra 2014 til 2023.

Han reagerte med sorg på tirsdagens nyhet. – Det var et stort sjokk å lese at Kay uventet gikk bort. Han var jo en legende blant Hertha-fansen, og var jo i flere år forsanger for fansen! Tankene går til hans familie, sa han til TV 2. Etter uro i klubben som følge av svake sportslige resultater trakk den mangeårige presidenten Werner Gegenbauer seg sommeren 2022. På generalforsamlingen 26. juni samme år ble Bernstein overraskende valgt til ny toppsjef





tv2sport » / 🏆 13. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Hertha Berlins klubbpresident Kay Bernstein er dødLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Tysk TV-team truffet av russisk rakett i UkrainaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Tysk trener kalt inn til juryen: Kastes ut av Tour de skiPeter Schlickenrieder ble kalt inn til juryen etter torsdagens kaotiske jaktstart. Der fikk han beskjed om at han kastes ut av Tour de ski.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Ny fiasko: - Gedigen nedturBERLIN/STAVANGER (TV 2): Norges oppgjør mot Slovenia ble en skikkelig thriller i Berlin. Til slutt måtte Norge se seg slått.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Bjørnsen får ros etter marerittet: – Alle skulle henge ham til tørkBERLIN (VG) Under EM i Tyskland ønsker landslagslegenden Kristian Bjørnsen (35) å revansjere fjorårets VM-smell.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Mangel på både egg og melk: – Et stort nederlagHvis ikke Tine får opp tempoet på kuene sine, kan Jarlsberg bli byttet ut med tysk ost en periode, mener matbransje-veteran.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »