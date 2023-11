Tysk krig om flyktninger og demonstranter

Desperate kommunerKommunene får tildelt sine kvoter fra delstatsmyndighetene, og allerede for flere måneder siden begynte de første å klage over at kostnadene vokste over hodet på dem – mens det enkelte steder ble huset like mange unge menn som det bodde mennesker der fra før.

Det hele begynte ironisk nok på nyttårsaften, da horder av innvandrere og flyktninger i Berlin feiret dagen med å kaste stein og raketter mot politi og brannvesen.

Tilbakeføringen til hjemlandet går mer enn tregt, og de ansvarlige myndighetene blir trukket til ansvar for å være alt for slappe. Dansk inspirasjonScholz snakker konkret om at antallet nyankomne flyktninger må ned og antallet hjemsendte skal betydelig opp. Han leker nok også med tanken om økonomiske innstramninger.

Det kristeligdemokratiske CDU presser på for å få til en seriøse innskjerping – både hva antall flyktninger og størrelsen på pengestøtten angår. Les også Svak ledelse i Norge har blitt et problem i Ukraina Parallelt har den vanlige tyskeren opplevd et år med eksploderende priser og godt merkbar nedgang i kjøpekraften. I denne situasjonen har tyskerne «oppdaget» at minst 20 millioner medborgere lever av så lave inntekter eller pensjon at de befinner seg under fattigdomsgrensen.

Så snakket han selvsagt om det urimelige i at han – i vær og vind – må levere sine 48 timer i uka, mens en flyktning som mer eller mindre frivillig befinner seg i arbeidsløshet mottar nesten like mange penger til seg og sine.

