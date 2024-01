Tyrkia-ekspert: Overraskende at Sveriges Nato-søknad tas opp i det tyrkiske parlamentet

Tyrkia-ekspert Paul Levin, direktør for Institute for Turkish Studies ved Stockholms universitet, sier til avisen at kunngjøringen kommer litt som en overraskelse. – Det er flott at det har kommet opp på agendaen allerede første dag etter pause. For Sveriges regjering er dette veldig positivt, sier Levin. En rekke andre problemstillinger skal også tas opp i det tyrkiske parlamentet og Sveriges Nato-søknad står oppført som nummer 42, siste punktet på dagsordenen.

Dersom det ikke skulle bli tid til Nato-søknaden tirsdag, tror Tyrkia-eksperten at behandlingen uansett vil bli nært forestående. President Recep Tayyip Erdogan må signere ratifiseringen etter en potensiell godkjenning fra parlamentet. Etter ha trenert beslutningen over lang tid, bekreftet den tyrkiske presidenten i juni 2023 at han ville gi sitt endelige samtykke. Biden-administrasjonen vil føre opp Houthi-opprørerne i Jemen på terrorlisten igjen, opplyser kilder til Reuters og A





