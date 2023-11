Tydelig tale fra Norge

Derfor var FN-vedtaket viktig. Til tross for at Norge valgte tydelighet, er det ingen tvil om at Norge også fordømmer terroraksjonene 7. oktober på det sterkeste. Men er det valgt andre arenaer for å gi uttrykk for nettopp dette.. Norges holdning i FN ble fulgt forbilledlig opp av både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Norge alene i Norden om å støtte våpenhvile i Gaza: - Var ikke et alternativ å avståSom eneste nordiske land stemte Norge for FN-resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza. Det var ikke noe alternativ å avstå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men Finland mente at resolusjonen var «ubalansert»

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Det er hårreisende at Norge ikke tilbyr aktiv dødshjelpLes innlegget.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

TEKNISK: Høyesterett: Det var lovlig å melde Norge inn i AcerHøyesterett i plenum har avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕