TVNorge er tilbake med andre sesong av Sistemann Ut

4. april er TVNorge tilbake med andre sesong av TV-suksessen. Vi har samlet et knippe av de elleville lekene som kan tas med hjem til stua.legger en stor gjeng kjente fjes sin egen ære og prestisje i potten i en knallhard kamp om å stå alene igjen som vinner. De konkurrerer i små og store – og rare og gøyale, og lette og vanskelige – leker før det til slutt kåres en vinner.

I år som i fjor er skilegenden Martin Johnsrud Sundby (39) programleder for suksesskonseptet og fungerer som en «altseende» spillmester som styrer konkurransene gjennom høyttalerannlegget.– I år er det enda større! Det er snakk om 56 heltente kjendiser som konkurrerer mot hverandre, sier Johnsrud Sundby.TVNorges Sistemann Ut er tilbake på skjermen med sin andre sesong 4. april. Blant kjendisene som er med er Katrine Sørland, Hasse Hope, Kjersti Grini og Kevin Laure

