TV-profilen og den tidligere hockeyspilleren skal konkurrere i «Til fjells med Folle»

TV-profilen og den tidligere hockeyspilleren skal få de dårligste taperne han kjenner til å konkurrere i «Til fjells med Folle». – Jeg har jo vært sinnssykt mye på hyttetur med vennene mine, og på disse turene pleier vi å konkurrere i absolutt alt. Derfor har jeg invitert med meg fem venner med uvanlig mye konkurranseinstinkt. Det blir et helvetes kjør, sier programleder

. De øvrige deltagerne i serien blir programleder og tidligere snowboarder Helene Olafsen, tidligere håndballspiller og TV-profil Mia Hundvin, hockeymannen Espen «Shampo» Knutsen, komiker Ole Soo, og skuespiller Iben Akerlie. – Det er gøy å se at Helene kan bli en skikkelig drittunge når hun taper og vinner. Mia synes jo som vanlig at alt er urettferdig og teit. Ole later som at han ikke bryr seg, men han bryr seg visst veldig. Iben har på sin side et voldsomt temperament, som jeg selvfølgelig synes var rørende å se. Det var også deilig å se en god gammeldags Shampo med rullegardin, sier Follestad i pressemeldingen.– Som vert tar han fryktelig lite ansvar, som utøver har han ingen moral, men han skal ha at han samlet en skikkelig bra, dog broket gjeng

