TV-anmeldelse «Girls Of Oslo»: Utrettelig overfladisk

. Den lille posen med hvitt pulver i som fikk Norge til å stoppe opp og glemme alt om krigen i Ukraina og høye strømpriser i februar i år.(trolig? kanskje? muligens?) ble publisert av sistnevnte på Instagram 12. februar (en dato som vil bli husket på linje med 9. april), for så å bli fjernet igjen en time senere.av det – og spre det via egne kanaler. Balubaen som fulgte, varte i uker, måneder – og er ikke over ennå.

Da Haukland kom ut, fulgte kamerateamet henne til hjemplassen Alta, der far Kåre må innrømme at han er «veldig skuffet». Datteren selv snakker mye om hvor godt det er å være hjemme. Inntil hun ganske raskt begynner å snakke om hvor godt det skal bli å komme seg til helvete vekk og tilbake til Oslo.

Det gjelder især Isachsen, som med klar margin er den mest interessante og ettertraktede av de fire. Hun tilbringer sommeren i Trondheim («Girl Of Trondheim» har ikke den samme schwungen), og blir som regel ikke med når de andre skal ut og feste. Hun frykter, med god grunn, presseoppbudet.sprade inn på magasinet Elles sommerfest, uten den store stjernen. Men kameraene får ikke lov til å bli med inn på festen. headtopics.com

Raad må snakke om sine planer om å få barn, om nødvendig ved hjelp av en fertilitetsklinikk i Danmark (hun hater menn for tiden, alle menn i hele verden). Ikke at det er aktuelt akkurataltså. Hun forteller også om rumpe-operasjonen hun snart skal ta i Beverly Hills. Den skal rette opp feilene fra den forrige, og koster 300 000 kroner.

BARSK TONE OVER LUNSJBORDET: Nora Haukland, Isabel Raad, Anniken Jørgensen og Sophie Elise Isachsen (fra venstre) i «Girls Of Oslo».Haukland er nybegynneren blant de fire, og er veldig klar over det selv. «Girls Of Oslo» ble spilt inn mens hun fremdeles var sammen med, ikke å se i «Girls Of Oslo» – i hvert fall ikke i løpet av de tre første episodene VG har sett. Men hun hinter til ham så ofte hun bare kan. headtopics.com

