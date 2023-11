TV 2 tilbyr nye pakkeløsninger: – Tror det blir godt mottatt av fotballfansen

Det innebærer blant annet at kunder som abonnerer for å se sport, inkludert Champions League og Eliteserien, får muligheten til å gå ned fra 399 kroner i måneden til 349 kroner i måneden.Det vil fortsatt være tradisjonelle reklameblokker på direktesendt sport, nyheter og underholdning, men uten reklame rundt alle ferdiginnspilte programmer i de reklamefrie alternativene.

– Det er ikke hver dag prisene går ned, så vi håper og tror at dette vil bli tatt godt imot av fotballfansen. Vi går nå inn i en spennende periode med toppkamper i Champions League, og med en svært spennende avslutning av Eliteserien, sier digitaldirektør Christian Birkeland i en pressemelding.

– I en tid hvor de fleste opplever at økonomien er presset, er vi glade for å kunne tilby et rimeligere alternativ. Det ligger i vår strategi at vi ønsker å være allemannseie, og da er det viktig å ha attraktive produkter med valgfrihet, sier Birkeland.Total: 349 kroner med reklame og 399 kroner uten reklameBasis: 109 kroner med reklame og 159 kroner uten reklame

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: – Jeg tror det handler om frykten for å bli forlattElse Kåss Furuseth tar et oppgjør med sitt liv som ja-menneske i sin nye bok.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tonje Frigstad og Birk Ruud røper detaljer om samboerskapet.Konkurranseinstinktet til det ferske samboerparet er det ingenting i veien med.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕