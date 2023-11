TV 2 med anmeldelse etter «Skal vi danse»-stunt

To kvinner dukket plutselig opp på skjermen, med to plakater de forsøkte å vise fram til TV-kameraene før de raskt ble eskortert ut av vaktene. – Først og fremst må vi bare adresse det som skjedde på gulvet her nå. Det var noen demonstranter her med «stopp oljeletinga». Det var ikke planlagt, sa dansedommer Morten Hegseth etter dansen var rundet av.

