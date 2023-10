TV 2 legger ned 150 sosiale medier-kontoer

– Vår nye SoMe-strategi bygger videre på TV 2s overordnede strategi, der en mer samlende merkevare er sentral. Vi mener en sterk og tydelig merkevare er viktig i et stadig mer fragmentert medielandskap, sier direktør for merkevare og markedsføring Albert Arli i TV 2 tilFram til nå har kanalen hatt over 202 kontoer på tvers av åtte kanaler, inkludert 72 kontoer på Facebook, 56 på Instagram og 14 på Tiktok.

Nå skal tallet reduseres til rundt 50, men det er bare én plattform som kuttes helt, nemlig strømmetjenesten Twitch, der TV 2 hadde én konto. – Vi ønsker å rydde opp for å gjøre det lett for publikum å koble både programmer, nyheter, sport og underholdning til TV 2. Men vi skal fortsatt være til stede der folk er – vi vet jo at nordmenn i alle aldre bruker ekstremt mye tid i sosiale medier, sier fagsjef for sosiale medier Sandra Mei Ling Noer.

Politiet: - Hent ungdommenePolitiet ber foreldre hente ungdommene sine etter en ansamling med 100 til 150 ungdommer i Haugesund. Les mer ⮕

NVE ber staten om å få legge bort konfliktfylte vindkraftsakerMå bruke opptil fire år på å si nei til småkraft og vindkraftprosjekter som åpenbart ikke vil bli realisert. Les mer ⮕

Selvsagt har ikke Morten Gamst Pedersen lagt oppMorten Gamst Pedersen er en av de store norske som er tungt undervurdert, det er bare å spørre Blackburn fans hva de tenker om den norske midtbanespilleren. Pedersen pusher førti år, men har slettes ikke tenkt til å legge opp av den grunn. Les mer ⮕

Matthew Perry er død: Fansen i sorgFansen har tatt til sosiale medier for å dele sine kondolanser etter det uventede dødsfallet. Les mer ⮕

Deler video med falske påstanderEn video fra grensa mellom Libanon og Israel deles med falske påstander i sosiale medier. Video: X. Reporter: Christina H. Korneliussen Les mer ⮕