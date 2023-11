TV 2 har politianmeldt «Skal vi danse»-demonstranter

– Produksjonsselskapet Nordisk Banijay har, i samråd med oss i TV 2, politianmeldt demonstrantene som gikk til aksjon under helgens direktesending av «Skal vi danse», sier Jan-Petter Dahl. – Demonstrantene satte både seg selv og deltakerne i en potensielt farlig situasjon ved å storme dansegulvet, og dette er noe vi ikke kan akseptere, legger Dahl til og sier at en slik hendelse er noe TV2 ikke har opplevd tidligere i forbindelse med «Skal vi danse».

– Jeg synes det er bedritent gjort, for det er faktisk mye som kan gå galt, både for oss dansere og de som har kamera. Man kan snuble og skade seg. Dette kunne gått til helvete, sa hun.

