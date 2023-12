TV 2 gikk fri fra klage etter intervju med Erna Solberg

Oppdatering: Klokka 09.40 er det klart at TV 2 gikk fri fra klagen etter at journalist Lars Joakim Skarvøy var med på å intervjue Erna Solberg. Skarvøy er nær venn med Solbergs pressesjef. . Tirsdag møtes Pressens Faglige Utvalg (PFU) til årets siste møte, for å behandle totalt elleve saker.. Ni saker skal ha åpen behandling, mens to foregår bak lukkede dører..

Blant sakene som skal behandles er en klage mot TV 2 etter et intervju med Erna Solberg, klager mot Subjekt og Klassekampen etter saker om teaterstykket «Ways of Seeing» og en klagesak der Gaute Grøtta Grav mener Åndalsnes Avis brøt en annonseavtale.. PFU skal også behandle en klage mot Dagbladet, der finanskjendis Thomas Stray (tidl. Thomas Øye) mener avisa har publisert «en tendensiøs artikkel som prøver å koble ham til tidligere bokseagent Daniel Kinahan, uten godt nok kildegrunnlag»





