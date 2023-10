TV 2 bøyer reglene for Wenche Andersen

TV 2 har tidligere i høst gått ut med at de må spare inn svimlende 400 millioner kroner. Seinere bekreftet også mediehuset at de kom til å tilby gavepensjon til alle over 60 år, det meldte Kampanje.. De bekreftet også at det kunne bli aktuelt med sluttpakker til de ansatte. Flere av de mest folkekjære profilene i TV 2, blant andre Harald Bredeli (62), Fin Gnatt (63) og Arill Riise (64) har alle fått tilbud om gavepensjon.. Alle tre takket nei..

I følge «God morgen Norge» sin redaksjonssjef Sissel Randsborg har det vært en langvarig dialog rundt hva som ville skje med Andersen når hun fyller 70 år.. Unntatt regelenOg svaret er at hun fremdeles vil ha en plass i redaksjonen, selv etter fylte 70..

