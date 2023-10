Tusenvis brøt seg inn på nødhjelpslagre: – Folk er desperate

Ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har flere tusen mennesker brutt seg inn i nødhjelpslagre, melder Reuters søndag.

Tusenvis av mennesker brøt seg inn i flere av UNRWAs varehus og distribusjonslagre på Gazastripen og tok hvetemel og andre basisbarer som hygieneprodukter. Et av varehusene i Deir al-Balah er lager for nødhjelpskonvoiene som kommer fra Egypt, melder UNRWA på sine nettsider søndag morgen.

– Dette er en bekymringsfullt tegn på at den sosiale orden begynner å bryte sammen etter tre uker med krig og beskytning av Gaza, sier Thomas White, sjef for UNRWA-kontoret på Gazastripen.

– Folk er redde, frustrerte og desperate. Spenning og frykt øker når telefon- og internett-forbindelser stenges ned. Folk føler at de er overlatt til seg selv, sier White videre. Les også Dødsrapport fra Gaza: Tallet har steget svært raskt Det israelske militæret (IDF) ber sivile på Gazastripen dra sørover, hvor den humanitære innsatsen «kommer til å bli utvidet» søndag.

– I morgen kommer den humanitære innsatsen på Gazastripen, ledet av Egypt og USA, til å bli utvidet, sier IDF-talsperson Daniel Hagari i en uttalelse som ble spilt inn lørdag.IDF har i flere uker bedt sivile komme seg til områder sør på Gazastripen i påvente av en varslet bakkeinvasjon. headtopics.com

Siden starten av krigen 7. oktober har det blitt sluppet inn 87 lastebiler på Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah, som kontrolleres av EgyptLes også Internett- og telefondekning er tilbake på Gazastripen

