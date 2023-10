både hjemmelaget mat og kjøpegrøt er«lager du grøten selv, kan barnet få jernmangel»Helsedirektoratet skriver at grøt kun skal være enav kostholdet og at helheten i kostholdet er viktig. De spesifiserer: hvis du velger kjøpegrøt – velg en med lite sukker. Hjemmelaget grøt må lages av jernrike kornsorter og kokes på vann, for deretter å tilsettes morsmelkerstatning eller morsmelk på slutten.

Barn har en naturlig preferanse for søt smak. Kjøpegrøten smaker ekstra søtt og er lettere å like. Dette kan være en fordel for barna som sliter med å få i seg mat. På den andre siden kan den søte smaken være en ulempe da den forsterker preferansen barn allerede har for søtt.Det er tross alt ikke alle barn som sliter med å få i seg nok mat. Før 1,5 års alder er det såkalteåpent.

Tilsatte vitaminer har ofte ikke samme helseeffekt som vitaminer fra hele råvarer. Jern fra animalske matvarer har best biotilgjengelighet sammenlignet med både kjøpegrøt og hjemmelaget grøt. Derfor anbefaler vi å inkludere animalske matvarer, og at grøt utgjør en del av og ikke hele kostholdet. Tilpass konsistens av most animalsk mat til babyen din. Du kan langtidskoke kjøtt helt mørt, stavmikse kjøttet og bruke leverpostei. headtopics.com

Spedbarnsernæring har blitt fremstilt som et komplisert regnestykke som kun industrien klarer å løse. Dette stemmer ikke. Tvert om er det fordeler med hjemmelaget mat som du ikke får fra kjøpegrøten, og i mange kjøpegrøter skjules sukkerarter. Betyr det at kjøpegrøt er farlig? Nei.Denne informasjonen handler om foreldrenes rett til å ta et informert valg. Du fortjener å vite hva du kjøper.

Tannleger lar ikke være å snakke om tannpuss og tanntråd selv om det kan være vanskelig å få til. Vi lar heller ikke være å snakke om optimal ernæring for spedbarn.Susann Stave, master i samfunnsernæring,Kristin Røen Fauske, sykepleier og ph.d. ernæring, headtopics.com

