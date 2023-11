Trygler om mirakel: - En katastrofe vil ramme sykehuset

«Nå har vi skvist ut hver dråpe drivstoff for å drive generatorene til sykehusene, og har kommet til veis ende. Hvis det ikke skjer et mirakel, vil en katastrofe ramme Shifa-sykehuset i morgen»BOMBES: Det bombes intenst på Gazastripen. Dette bildet er tatt fra grenseområdene nord på Gazastripen tirsdag. Foto: JACK GUEZ

– De er nesten helt tomme for drivstoff nå, sier overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge til TV 2 tirsdag morgen. Det er dårlig telefonforbindelse. Både internett og telefoni har vært nede i flere timer på Gazastripen tirsdag. Det gjør det vanskelig å få ut informasjon fra sykehusene, også for Mads Gilbert med sitt kontaktnett.Det er 70 respiratorer og 50 kuvøser for nyfødte ved Al Shifa-sykehuset som er avhengig av elektrisitet.

– Hvis vi går tom for drivstoff til generatorene kan det true livet til mer enn 100 babyer. Noen av dem er i kuvøser og trenger mekanisk pustehjelp, uttalte Bulbul da. En lege TV 2 har hatt kontakt med den siste uken, forteller at han bor på sykehuset, og kun har vært hjemme hos familien to ganger siden krigens start.

