– Trusselbildet vurderes fremdeles som moderat. Vi vurderer at trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpet, sier leder for kontraterroravdelingen i PST, Lars Lilleby. – Trusselen vil i første rekke rette seg mot bygninger, institusjoner og organisasjoner som representerer jøder eller Israel, fortsetter han.

Under pressekonferansen poengteres det at grunnen til at PST nevner jødiske og israelske interesser i ett, er fordi mange ekstremister ikke skiller mellom jøder og staten Israel. – Vi ser en økning av dehumaniserende, ekstremistisk retorikk i miljøene vi følger med på. I første rekke er vi bekymret for soloaktører som kan bestemme seg for å utføre terror – den typen aktører er vanskeligst å fange opp, sier strategisk analytiker Celine Schiøtt.

Lilleby sier at PST også har økt årvåkenheten mot palestinske og propalestinske miljøer og arrangementer. Lilleby legger til at om PST ser tegn til angrepsplanlegging, kan dette være med på å heve trusselnivået i Norge, men inntil videre forblir dette altså på samme nivå.

