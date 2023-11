Trusselen mot jødiske og Israelske mål i Norge er skjerpet

-- Trusselen vil i første rekke rette seg mot bygninger, institusjoner og organisasjoner som representerer jøder eller Israel, fortsetter han. Under pressekonferansen poengteres det at grunnen til at PST nevner jødiske og israelske interesser i ett, er fordi mange ekstremister ikke skiller mellom jøder og staten Israel.

Lilleby sier at PST også har økt årvåkenheten mot palestinske og pro-palestinske miljøer og arrangementer. Lilleby legger til at om PST ser tegn til angrepsplanlegging, kan dette være med på å heve trusselnivået i Norge, men inntil videre forblir dette altså på samme nivå.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: – Norge bør utvise den israelske ambassadørenFår kontant svar fra regjeringen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: PST: Økt trussel mot amerikanske mål i NorgeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Ny trusselvurdering: Skjerpet trusselnivå mot jøder i NorgePolitiets sikkerhetstjeneste (PST) øker ikke trusselnivået, men advarer mot økt trusselnivå mot jødiske og israelske mål i Norge.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas: Syv sivile gisler drept i israelske angrep mot flyktningleirI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på GazastripenHamas-soldater sier de har støtt sammen med israelske styrker på Gazastripen natt til tirsdag.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕