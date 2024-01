Trump truet med å trekke USA ut av NATO og kreve 400 milliarder dollar fra Europa

Den franske Europa-kommissæren Thierry Breton forteller torsdag om da Donald Trump i 2020 hadde et møte med Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen i Davos. – Du må forstå at om Europa kommer under angrep, kommer vi aldri til å hjelpe dere og støtte dere, sier Breton at Trump skal ha sagt.– Og forresten, Nato er dødt, og vi vil trekke oss ut. Og dere skylder meg 400 milliarder dollar fordi dere ikke betalte det dere skulle for forsvaret, skal Trump angivelig ha sagt.

– Det var en stor vekker, og han kan komme tilbake, sier Breton selv om det anspente møtet med Trump for snart fire år siden. – Mer enn noen sinne må vi derfor nå vite at vi står alene. Nesten alle av oss er medlemmer av Nato, og så klart har vi allierte. Men vi har ikke andre valg enn å drastisk styrke denne søylen så vi er klare for hva enn som skulle skje, sier han videre.Donald Trump kommenterte selv oppslaget i Politico på et velgermøte sendt på Fox News fra Des Moines, delstatshovedstaden i Iowa, onsda





TV 2 Nyhetene » / 🏆 29. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump anklager papirløse migranter for å forgifte blodet til USADonald Trump anklager papirløse migranter for å forgifte blodet til USA under et valgkamparrangement i New Hampshire. Han hevder at ulovlig innvandring forgifter nasjonen.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Prisvekst i Norge og USA kan påvirke rentekuttFerske tall for prisvekst i Norge og USA kan gi en pekepinn på om det er snarlige rentekutt i sikte. Markedene forventer snarlige rentekutt i USA, og USA-børsene steg mye mot slutten av 2023. Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management uttaler seg om betydningen av tallene for prisveksten i Norge og USA.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Tankesmie: Putin forbereder Russland på en fremtidig storkrig mot NatoRusslands president Vladimir Putin lovte å styrke landets marine da han mandag var til stede ved innvielsen av to nye atomubåter i Severodvinsk nord i Russland.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Finland blir det første landet som får svi hvis situasjonen mellom Russland og Nato eskalererEn høytstående russisk diplomat advarer om at Finland vil bli det første landet som lider hvis situasjonen mellom Russland og Nato blir verre. Finland ble med i Nato i år og er nå sett på som en fiendtlig aktør av Russland.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Jens Stoltenberg inn i siste året som NATO-sjef: - Derfor velger Putin krigBRUSSEL (TV 2): NATO-sjef Jens Stoltenberg advarer om at president Vladimir Putin forbereder en opptrapping av krigen mot Ukraina. - Putins erfaring er at når han bruker militærmakt, så oppnår han det han vil.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Donald Trump ønsker å bli diktator på dag 1 som presidentEr det fleip eller fakta når Donald Trump sier at han ønsker å bli diktator på dag 1 som president? Trump uttaler at han ønsker å være «diktator for en dag» dersom han vinner neste presidentvalg. Uttalelsen ble gjort under et valgmøte i Iowa i desember, der han også lovet å stenge grensen og bore etter mer olje. Trumps popularitet er økende, og mange republikanere støtter ham, til tross for kontroversielle uttalelser. Trump har tidligere uttrykt beundring for autoritære ledere og ønsket å hevne seg på politiske motstandere. Trump har ved mange anledninger uttrykt respekt og beundring for autoritære ledere. Han har kalt Vladimir Putin for veldig smart og endog genial. Men USA er ikke som Putins Russland.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »