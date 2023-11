Trump ser svart: – Du er en skam

Donald Trump junior sa i retten at han ikke kunne huske å ha jobbet med dokumentene som omhandlet farens økonomiske tilstand. Han sier at han signerte erklæringer i kraft av stillingen han hadde, men at selve jobben var satt ut til eksterne revisorer og selskapets daværende finansdirektør Allen Weisselberg.

– Jeg var forpliktet til å lytte til dem som hadde nær kjennskap til de tingene. Dersom de la noe fram for meg, jobbet ikke jeg med dokumentet, men om de sa at det var korrekt, basert på deres vurdering av materialet … Disse menneskene hadde en utrolig, inngående kjennskap, og jeg stolte på den, sa ekspresidentens eldste sønn. Familien skal i vitneboksenDonald junior er medtiltalt i saken og den første i søskenflokken som forklarer seg i retten.

Søksmålet i New York er bare en av mange juridiske floker for USAs forrige president som også vil bli den neste presidenten. Foreløpig leder han klart over de andre kandidatene i den republikanske nominasjonskampen.

Mens bedragerisøksmålet i hjembyen er en sivilsak, står Trump også overfor fire straffesaker. Blant dem er det saker i både hovedstaden Washington og delstaten Georgia knyttet til forsøk på å omstøte eller undergrave valgresultatet for tre år siden, der Trump ble slått av Joe Biden.

– La barna mine væreDa familieoverhodet flyttet inn i Det hvite hus og ble statsoverhode var det i hovedsak sønnene Donald jr. og Eric som tok over driften av Trump Organization. Den sentrale posisjonen i eiendomsselskapet gjør at de også har en sentral rolle i rettssaken. Det liker faren deres dårlig.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Donald Trump og Melania Trump: Ikke skjedd på mange månederIkke vist seg sammen på lang tid.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Donald Trump junior forklarer seg i bedragerisak mot farenDonald Trump jr., en av konserndirektørene i farens eiendomsselskap, inntok onsdag vitneboksen i bedragerisaken mot ham selv, broren, faren og familiefirmaet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Donald Trump Nye tabber:- Trist å seUSAs forrige president, Donald Trump (77), gjør stadig narr av nåværende president, Joe Biden (80) for å være for gammel til å stille til gjenvalg. Etter en rekke tabber anklages Trump selv av sine republikanske utfordrere for å ha mistet grepet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Donald Trump: - Kan havne i fengselDonald Trumps tidligere advokat tror Trump kan havne i fengsel hvis han ikke klarer å holde munn.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Her krangler de om Trumps framtidI dette rommet avgjøres den politiske skjebnen til Donald Trump.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Bisarre scener - salen gapskratterUnder en tale for republikanerne i Anaheim i California gikk presidentkandidat Donald Trump hardt ut mot president Joe Biden, som han mener er for gammel og skjør for å lede landet. Video: X/Reuters. Reporter: Christina H. Korneliussen

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕