Trump rettssakında savunma yaparken Amerika'ya saldırıyor

– De har ingen sak. Ingen har sett noe som dette tidligere. Dette er politisk forfølgelse, sa Trump til pressen på vei inn i rettssalen.

– Denne saken kom opp i 2018. Hvorfor var det ikke alvorlig nok til å ta ut tiltale da? At man venter seks år til at valgår beviser at det er politisk styrt, mener Kevin.– Jeg er her for å støtte landets ekte president, Donald Trump, som er tiltalt i sak etter sak for å stanse hans seier i valget, sier han.– Hvis alle som betalte for sex i USA skulle hives i fengsel, ville fengslene vært stappfulle, sier Riley.

Betalte 130.000 dollarDen tidligere presidenten er tiltalt for brudd på regnskapsloven i den såkalte «hysjpenge-saken». Dette er de andre sakene mot Trump Washington D.C.GeorgiaFloridaTrump-fiendtlige Manhattan Det første som skal skje i Manhattan mandag, er valget av jury. En prosess som vil ta tid, ettersom hundrevis av kandidater skal bli til 12 jurymedlemmer og seks varaer. Ingen enkel oppgave, ifølge Løkke:

Trump Manhattan Mahkeme Siyasi Takip Amerika Saldırı Yargılanma Göstericiler Basın

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Donald Trump ankom retten i historisk rettssakEkspresident Donald Trump har ankommet rettslokalet i Manhattan, New York.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Trump rettssakında politik takip iddiasıNorveç saatiyle Pazartesi öğleden sonra Trump, Manhattan'daki mahkemede yerini aldı. Trump, basına dönerek 'Bu politik takip. Daha önce hiç böyle bir şey görülmedi. Bu Amerika'ya bir saldırıdır. Bu sadece bir siyasi rakibe yönelik bir saldırıdır' dedi. Mahkeme dışında ABD ve dünyadan yüzlerce basın mensubu ve Trump'a destek ve karşıt olan göstericiler bulunuyor.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Donald Trump: Trump med trusler mot prins HarryDonald Trump sier at han som president kan kaste prins Harry ut av USA hvis det viser seg at prinsen har løyet på visumsøknaden om narkotikabruk.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Donald Trump Svarer Trump:- Du er reddLørdag varslet USAs tidligere president, Donald Trump, et «blodbad» hvis ikke han blir gjenvalgt. Søndag gjør han det klart at hans politiske motstandere bør fengsles.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Donald Trump: Trump i rettenI dag møter USAs tidligere president Donald Trump i retten, tiltalt i en straffesak. Potensielle jurymedlemmer skal nå grilles.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Fritt Ord-pris til VG-fotograf Harald HendenVG-fotograf Harald Henden er tildelt Fritt Ords Pris for sin svært sterke innsats for ytringsfriheten. Det er første gang en stillsfotograf får utmerkelsen.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »